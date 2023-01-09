Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dries Mertens, Kapadokya ziyaretinde bir eve misafir oldu. İşte o anlar...
Galatasaraylı Mertens derbi galibiyetinin ardından soluğu Kapadokya'da aldı!
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, derbi mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Mertens, ailesiyle birlikte Kapadokya'ya gitti. Belçikalı yıldız, bir aileye misafir oldu. İşte o anlar...
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Yayın Tarihi: 09.01.2023- 16:28