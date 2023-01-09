Galatasaraylı Mertens derbi galibiyetinin ardından soluğu Kapadokya'da aldı!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, derbi mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Mertens, ailesiyle birlikte Kapadokya'ya gitti. Belçikalı yıldız, bir aileye misafir oldu. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2023- 16:28