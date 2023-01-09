Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Galatasaray'da Sergio Oliveira tarihe geçti!
Galatasaray'da Fenerbahçe maçında takımının ilk golünü kaydeden Sergio Oliveira, sarı-kırmızılı takımın tarihine geçti. İşte o dikkat çeken istatistik... | GS SPOR HABERLERİ
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında mücadele ettiği rakibini 3-0 mağlup etti.
Cimbom'da galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi attı.