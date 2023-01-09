Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na derbide gofret atıldı!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi Oliveira, Kerem ve Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekipte Kerem'in attığı gol, sarı-lacivertli taraftarlardan tepki gördü. Milli yıldıza Fenerbahçe taraftarlarından gofret atıldı. İşte o anlar…
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibinden daha iyi bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 39'a çıkartarak, ikinci sırada olan Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.