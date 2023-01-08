Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray'da, transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray Chelsea'nin yıldızını kapıyor! Adı Beşiktaş ile de anılmıştı...
Galatasaray'da, kış transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılılar ocak ayında flaş hamleler yaparak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Cimbom'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Aslan, adı Beşiktaş ile de anılan o yıldız için devreye girdi. İşe detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, yaz transfer döneminde yaptığı iddialı hamleleri ocak ayında da sürdürecek.
Cimbom transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala harekete geçti.