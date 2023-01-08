TRANSFER HABERİ: Galatasaray Chelsea'nin yıldızını kapıyor! Adı Beşiktaş ile de anılmıştı...

Galatasaray'da, kış transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılılar ocak ayında flaş hamleler yaparak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Cimbom'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Aslan, adı Beşiktaş ile de anılan o yıldız için devreye girdi. İşe detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2023- 10:56