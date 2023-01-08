Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0'la geçti. Maçın ardından sarı kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu konuştu.

İşte o sözler...

Bizim sırrımız takımdaşlık. Herkes birbirine yardımcı oluyor, bir şey katmaya çalışıyor. Galibiyetin en büyük sırrı; takımdaşlık! Herkesin ayağına sağlık. İnanılmaz bir ruhla oynadık. Taraftarımıza armağan olsun.

Bu maçı kazanan şampiyon olacak diye bir şey yoktu, biz buraya galibiyet için geldik. Baskılarını aştıktan sonra goller geldi. Güzel bir seri yakaladık, bunu devam ettirmek istiyoruz.

Takımda arkadaşlık üst seviyede. Dursun Başkan, Erden Başkan soyunma odasına geldi. Çok güzel görüntüler vardı içeride.