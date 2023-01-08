Kerem Aktürkoğlu'dan derbi sonrası Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım!
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılı takımın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, flaş bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2023- 22:00 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023- 22:01
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılı takımın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, flaş bir paylaşımda bulundu.
Milli futbolcu sosyal medya hesabından "Kuş terbiyecisi" notunun düşüldüğü tabloyu alıntılayarak paylaştı.
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