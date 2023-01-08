Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek ikili averajda öne geçti!

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Aslan, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden birisi olan Fenerbahçe karşısında ikili averajda büyük bir avantaj yakaladı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2023- 21:21 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023- 21:23