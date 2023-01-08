Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş karar!

Galatasaray'dan flaş bir karar geldi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe kulübünün, mixed zone alanına 5 yıldızlı logolarını bastırdığı için bu tavra tepki olarak maç sonu röportaja çıkmayacağı öne sürüldü.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2023- 19:09 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023- 19:45