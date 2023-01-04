TRANSFER HABERİ: Di Maria adım adım Galatasaray'a! İşte sözleşme süresi

Galatasaray'da transfer operasyonu hız kazandı. Sarı kırmızılılar, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelere ocak ayında da devam edecek. Bu doğrultuda harekete geçen Cimbom, İtalya Ligi takımlarından Juventus'ta forma giyen Di Maria'nın peşine düştü. Aslan'ın, Arjantinli yıldızla imzalamayı hedeflediği kontrat süresi de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2023- 09:33