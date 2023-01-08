Tüm futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala, sarı kırmızılı takımda da tüm hesaplar galibiyet üzerine.
Galatasaray Fenerbahçe maçına apoletlerini korumak için çıkıyor!
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda hedef Kadıköy'den lider olarak geri dönmek. Teknik direktör Okan Buruk bu noktada taktik çalışmasında birçok farklı sistemler denedi. İşte son detaylar.. | GS SPOR HABERLERİ
Tüm futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala, sarı kırmızılı takımda da tüm hesaplar galibiyet üzerine.
Ligde lider durumda olan Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'yle Kadıköy'de oynayacağı mücadeleye birden çok hedefle çıkacak.
Bunlardan ilki koltuğu korumak olacak.