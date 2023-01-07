İngiliz basınında yer alan habere göre, Crystal Palace Galatasaray'da son dönemde büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Galatasaraylı Sacha Boey'a 2 talip birden! İşte Cimbom'un istediği bonservis bedeli
Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey, sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fransız sağ beke İngiltere Premier Lig'den 2 talip çıkarken; Cimbom'un istediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte ayrıntılar...
Ada temsilcisinin bu transferde en büyük rakibi ise Liverpool.
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Boey'un, Galatasaray ile sözleşmesinin 2025'e kadar devam ettiği hatırlatıldı.