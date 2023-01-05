Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü'nü ağırladı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Sacha Boey için dev teklif!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon gösterdiği performansla devlerin dikkatini çeken Sacha Boey'de sıcak bir gelişme yaşandı. Fransız sağ bek için Galatasaray'a teklif yapıldığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar derbi öncesi rakibini 2-1 mağlup etti.
18. haftada dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı kırmızılılar zirveyi yeniden ele geçirdi.