Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten TFF'ye VAR tepkisi!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, TFF'ye çıkarma yaptı. Özbek ve Timur'un TFF'ye ziyaretindeki ana gündem maddesi, son dönemdeki hakem hataları ve VAR kayıtları oldu. Görüşmede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF'ye sert tepki gösterdiği ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2023- 12:39