Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Sarı-kırmızılı takım 5 maçlık galibiyet serisini devam ettirip, hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisine lider gitmek istiyor. Sarı-lacivertliler ise deplasmanda kazanarak alt sıralardan kurtulmanın peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Barış, Gomis.

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe.

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Ankaragücü arasında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Dünya Kupası'nın ardından sıkışan maç trafiği nedeniyle hareketli geçecek ligde fikstür avantajı bulunan Galatasaray, sıradaki 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak. Bu süreçte 5 maçı iç sahada oynayacak sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ve Giresunspor deplasmanlarına gidecek. Fenerbahçe maçı için şehir değiştirmeyecek Galatasaray, 12 Şubat'ta Gaziantep FK ile oynayacağı maça kadar sadece Giresun'a seyahat edecek.

SAKATLIK SIKINTISI

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, geniş bir kadroya sahip olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının yanı sıra Emre Taşdemir'in de sakatlığının nüksetmesi savunmanın solunda sıkıntı yarattı.