G.Saray'da F.Bahçe derbisi alarmı!
Derbi biletleri satışa çıkıyor!
Orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları nedir, gelir sınırı kaç TL?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
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