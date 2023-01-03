Süper Lig'de 5 maç üst üste kazanarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, çarşamba günü Ankaragücü'nü konuk edecek.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da ayrılık belli oldu!
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kalan yıldız isim için ocak ayında ayrılık kesinleşti. Hem Okan Buruk'un olumsuz raporu hem de aldığı yüksek maaş nedeniyle yönetim tecrübeli oyuncu ile yolları ayırma kararı aldı. İşte son gelişmeler... | GS SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe derbisi öncesi son maçına çıkacak olan Galatasaray moral peşinde ve ince hesaplar içerisinde.
Dünya Kupası sonrası iki maçını da kazanan ancak gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray'da, derbi öncesi Mauro Icardi sevinci yaşanıyor.