Antalyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'dan sert açıklama: Tuz koktu!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'yi ağırladı ve öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Uzatma dakikalarında Antalyaspor'un bulduğu gol, tartışmalı bir şekilde ofsayt nedeniyle iptal edildi. Mücadelenin ardından Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi ve "Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." denildi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2023- 23:36