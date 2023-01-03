Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'yi ağırladı ve öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Uzatma dakikalarında Antalyaspor'un bulduğu gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Tartışmalı pozisyon sonrası Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılılar yaptığı paylaşımda, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı Fenerbahçe. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadeleri kullanıldı.
Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim. pic.twitter.com/h6gHdlMMTi— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 3, 2023