Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Patrick van Aanholt'un takıma katkısından memnun olmayan ve sol bek mevkisine transfer yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı...
TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig devinden Hasan Ali Kaldırım bombası! İlk temas kuruldu
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu, flaş bir açıklama yapmış ve Hasan Ali Kaldırım'la yola devam etmeyeceklerini dile getirmişti. Turuncu-lacivertlilerin devre arasında kolaylık sağlayacağı tecrübeli sol bek için, Süper Lig devi devreye girdi ve ilk temas kuruldu. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Takvim'in haberine göre; Medipol Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım için harekete geçildi.
BURUK SICAK BAKIYOR
Tecrübeli futbolcu, sezon sonuna kadar kontratı bulunduğu Başakşehir'den ayrılacak.