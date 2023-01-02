Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir, sakatlıkları sebebiyle Ankaragücü maçında süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Galatasaray ile Ankaragücü karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Ankaragücü maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

GALATASARAY SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Dünya Kupası'nın ardından sıkışan maç trafiği nedeniyle hareketli geçecek ligde fikstür avantajı bulunan Galatasaray, sıradaki 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak. Bu süreçte 5 maçı iç sahada oynayacak sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ve Giresunspor deplasmanlarına gidecek. Fenerbahçe maçı için şehir değiştirmeyecek Galatasaray, 12 Şubat'ta Gaziantep FK ile oynayacağı maça kadar sadece Giresun'a seyahat edecek.



SAKATLIK SIKINTISI



Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, geniş bir kadroya sahip olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının yanı sıra Emre Taşdemir'in de sakatlığının nüksetmesi savunmanın solunda sıkıntı yarattı.