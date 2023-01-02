TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Matias Vina müjdesi!

Galatasaray'da kış transfer dönemi öncesi çalışmalar hızlandı. Sarı kırmızılılar Patrick Van Aanholt ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, diğer yandan sol bek bölgesi için Matias Vina'da da ısrarcıydı. Aslan'a bu transferde müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2023- 11:59 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023- 11:59