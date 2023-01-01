Galatasaray'ın Sivassspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği müsabakaya hakem kararları damgasını vurdu.
Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçe'ye Anelka hatırlatması!
Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya VAR hakemi Özgüç Türkalp ve orta hakem Erkan Özdamar'ın kararları damga vurdu. Mücadeleden 1 gün sonra Galatasaray'da Erden Timur, Fenerbahçe'de ise Ali Koç açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalar sonrası sarı-kırmızılı camiada taraftarlar, flaş bir hamlede bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray ceza sahası içinde yaşanan karambolde son vuruşu yapan Ulvestad topu filelere gönderdi ancak geçerli sayılmadı.