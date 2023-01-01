Galatasaray için pek de iyi başlamayan 2022 yılı, sarı-kırmızılı takımın zirvede tamamladığı yıla dönüştü.
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'le Galatasaray sıfırdan zirveye!
Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin ardından göreve gelen Dursun Özbek, sarı kırmızılı camiayı yeniden eski günlerine çevirdi. Özbek yönetiminde göreve gelen Okan Buruk ile birlikte Aslan, sıfırdan zirveye yükseldi. İşte detaylar...
Süper Lig'de üst üste 5 galibiyet alan Aslan, 2023 yılına ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bir puan önünde lider olarak girdi.
2022'nin ilk 4 maçında yenilen sarı-kırmızılılar, sezonu da 13. sırada tamamladı.