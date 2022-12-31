Yaz transfer döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın başarısındaki 3 neden ortaya çıktı!
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golü 90+5. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti ve takımının liderliğini sürdürmesini sağladı. 22 yaşındaki oyuncunun başarısındaki 3 neden ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar transferin son gününde Mauro Icardi'yi kiralık olarak renklerine bağladı.
Arjantinli yıldız Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarında skor katkısıyla öne çıkarken, Dünya Kupası arasında idmanda sakatlık yaşadı.