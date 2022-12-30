Galatasaray'da kadro mühendisliği çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da Olimpiu Morutan'ın menajerinden transfer sözleri! Satın alma opsiyonu...
Yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray'da, aynı şekilde ayrılıklar da yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı takım Olimpiu Morutan'ı İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya, 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Rumen yıldızın menajeri Gigi Becali, 23 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili konuştu ve G.Saray'dan bir istekte bulundu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hamleler yapılıyor.
Transferde ciddi bir çalışma içinde olan Cimbom'da kiralık futbolcuların son durumu da önem teşkil ediyor.