Galatasaray'da Olimpiu Morutan'ın menajerinden transfer sözleri! Satın alma opsiyonu...

Yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray'da, aynı şekilde ayrılıklar da yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı takım Olimpiu Morutan'ı İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya, 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Rumen yıldızın menajeri Gigi Becali, 23 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili konuştu ve G.Saray'dan bir istekte bulundu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2022- 23:08 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022- 23:17