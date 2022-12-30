Galatasaray ara transfer dönemi öncesi girişimlerini hızlandırdı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Yapılan teklif belli oldu
GALATASARAY HABERİ: Sarı-kırmızılılarda sol bek arayışları devam ediyor. Bu noktada gündeme Meksika Ligi'nde forma giyen sürpriz bir isim geldi. Aanholt'un ayrılığına kesin gözüyle bakan yönetim yabancı hakkını burada kullanacak. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Başkan Dursun Özbek transfer hakkında yaptığı açıklamada, ciddi bir çalışma içinde olduklarını vurgulamıştı.
Eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılarda sol bek mevkisine öncelik verildi.