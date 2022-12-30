Hakem endirekt veriyor. Endirekt demek ya ofsayt demek ya temassız ihlal demek. Pozisyonda iki şık da yok. Bunu bilen iki kişi. Biri VAR diğeri sahadaki kişi. Bir şey söyleyeyim mi, bu hakem operasyonunda o operasyonu kimler durdurduysa altını çizerek söylüyorum assolistler onlar olacaklar bu sene.