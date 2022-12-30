ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. ve sezonun ilk yarısının son haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Nesibe Aydın'ı 76-57 yendi.
Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring ligde 10. galibiyetini alırken, Nesibe Aydın ise sahadan 4. kez yenik ayrıldı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring: 76 - Nesibe Aydın: 57
Salon: Başakşehir
Hakemler: Özlem Yalman, Ozan Gönen, Ömer Sarı
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 5, Pelin Derya Bilgiç 5, Nacickaite 21, Stevens 15, McCowan 16, Simge Tokmak, Miray Balotu, Merve Uygül, Pulvere 6, Devran Tanaçan, Meltem Yıldızhan 3, Tuğçe Canıtez 5
Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 1, Thomas 9, Hempe 18, Gülşah Duman 5, Nelson 21, Duygu Özen, Derin Yaya 3, Elif Emirtekin, Beylem İlba
1. Periyot: 22-23
Devre: 41-29
3. Periyot: 66-43
Beş faulle oyundan çıkan: 30.17 Feride Şevval Akalan (Nesibe Aydın)