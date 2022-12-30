Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarını izinli geçirip 1 Ocak Pazar günü saat 19.00'da yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.