Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarını izinli geçirip 1 Ocak Pazar günü saat 19.00'da yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray'da Ankaragücü mesaisi başladı
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam etti.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 30.12.2022- 18:10
Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.