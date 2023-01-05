SERKAN KORKMAZ - SONUÇ İYİ AMA...
Galatasaray'da pek çok eksik vardı ama Ankaragücü'nün en önemli oyuncusu Tolga Ciğerci'nin yokluğu az buz avantaj değildi doğrusu.
SERKAN KORKMAZ - SONUÇ İYİ AMA...
Galatasaray'da pek çok eksik vardı ama Ankaragücü'nün en önemli oyuncusu Tolga Ciğerci'nin yokluğu az buz avantaj değildi doğrusu.
Ceza sınırındaki oyunculardan Kerem yedek soyunmuş, Mertens ile Abdülkerim ise sahadaydı. Mertens hırsı ve formuyla vazgeçilmez isimlerin başında geliyor. Sarı kart sınırlarında dolaşırken eminim teknik heyetin yürekleri sık sık ağzına geldi.
Maçın başındaki konuk ekip golü tüm statta soğuk duş etkisi yaratmıştı. Taylan'ın sıra dışı golüne yanıt son haftaların forma ismi Barış Alper'den geldi.
Tahminimce Barış Alper Fenerbahçe derbisine çıkacak üç Türk isimden biri olacak. Gomis Usta yine görevini yapıp takımını öne geçirmeyi başardı. Muhtemelen Kadıköy'de onu da yine ilk onbirde göreceğiz.
Buruk'un maç öncesi açıklamalarından anladığım kadarıyla, Icardi'nin o maçta da forma giyme ihtimali hayli az. Oliveira ve Boey'in yokluğu en az Torreira'nın yokluğu kadar olumsuz etkiledi Galatasaray'ı.
Ankaragücü'nü ayrıca tebrik ediyorum. Maçı ciddi şekilde istediler. Sarı-kırmızılıların başkent temsilcisine üstünlük sağladığı tek istatistik kornerlerdi.
Ömer hocanın takımı yenilgiyi hiç hak etmedi. Skoru bir kenara bırakırsak; Kadıköy sınavı öncesi çok kötü bir Galatasaray performansı izledik.
Torreira'nın yol yorgunluğu, Icardi'nin hazır olmayışı maç günü geldiğinde derbinin favorisi olarak Fenerbahçe'yi işaret edecektir.
Bakalım Okan hocanın Jesus'a bir sürprizi olacak mı? Mesela; "tek forvet Barış Alper, arkasında Mertens" gibi…
ERMAN TOROĞLU - ECEL TERİ DÖKTÜ
Galatasaray oyuna iyi başladı, golleri de buldu ama sarı-kırmızılı takım kaç maçtır tek farklı skorlarda kendi sahasında ecel terleri döküyor.
Dün Emre Kılınç boş kaleye vuramayınca ki kafa topunda zoru başarıp dışarı attı. Galatasaray seyircisi de derin bir 'oh' çekti.
Bu olay şunu da gösterebilir. Fizik olarak Galatasaray istenilen düzeyde değil. Sarı-kırmızılılar zaman zaman iyi hücum denemeleri yapıyor tamam ama rakip biraz kontrollü top kullanınca Muslera'ya çok iş düşüyor.
Orta sahada ve forvette hücum pres yapılmayınca, G.Saray ile oynayan takımların hücumcuları çok rahat defansın üstüne geliyor. Kalede Muslera'nın olması o zaman büyük avantaj oluyor, acemi kaleci olsa büyük sıkıntı çeker…
Ankaragücü ortalama bir takım. Bazen iyi şeyler yapıyor ama onlar da rakip hücumlarında arka tarafta kontrolsüz hareket ediyor. O zaman rakip de çok kolay gol pozisyona giriyor.
Şunu söylemek lazım; bu soğuk havada, bu Galatasaray'ın futboluna göre seyircisi hakikaten çok iyi ama sarı-kırmızılı takım bu seyirciyi memnun edecek futbol oynamıyor.
Seyirci doğru bir iş yaparak G.Saray sahada iyi olmadığı anda arkasında duruyor ama bu ne zamana kadar olacak! Ya da Gomis olmasa sarı-kırmızılı takım belki bu maçı alamayacak.
Hakemlik bir iş olmadı. Mertens'in ilk yarıda ceza alanı içinde düşmesi penaltı mı değil mi anlayamadık. Çünkü pozisyonu yakın çekimde göstermediler. Belki dürbün olsa görebilirdik!
Galatasaray'ın ilk 11'inde oynayacak etkili futbolcuları dün gece cezadan sakattan ve vefattan dolayı oynayamadılar. Ama yine de Galatasaray daha farklı bir futbol ortaya koymalıydı…
LEVENT TÜZEMEN - MAESTRO MERTENS
Ankaragücü galibiyetinin Galatasaray için üç önemli etkeni var.
1- Geriden gelip maçı kazanmak.
2- Liderlik koltuğuna yeniden oturup Kadıköy'e psikolojik güçle gitmek.
3- Icardi, Oliveira, Boey, Torreira ve Kerem (71'de oyuna girdi) gibi 5 futbolcudan maça yoksun çıkmak. Abdülkerim, Mertens, Kerem gibi sarı kart sınırındaki futbolcularla oynamak ve kart görmemek.
Ankaragücü küme düşmez. Defans oyuncuları çok iyi, takım olarak ayağa isabetli pası etkili oynuyorlar. Ömer Erdoğan belirli bir sistem kazandırmış, çünkü Galatasaray ikinci yarı skoru korumak için çok ciddi mücadele etti.
Ankaragücü, önemli pozisyonlar da buldu. Galatasaray da Mertens bir maestro gibi takımı yönetti. Gomis'in attığı golde verdiği pasın zarafeti göz kamaştırıcıydı.
Eleştirdiğim Berkan; pas hataları yapmasına rağmen sahanın her yerine bastı, gücünün sonuna kadar savaştı, kritik pozisyonlarda takımını baskıdan kurtardı.
Okan hocaya iki önerimi tekrar ediyorum;
1- Rashica mutlaka sağ kanatta oynamalı. Barış'ın kafayla attığı mükemmel golün ortasını Rashica sağ kanattan yaptı.
2- Barış Alper mücadeleci ama tekniği ve çalım becerisi kısıtlı. Kanatta değil, Gomis'e yakın santrfor gibi oynamalı. Icardi'nin durumunu bilmiyorum ama Kadıköy'de Galatasaray takımı ideal kadrosuyla çıkacak.