Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlarken, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Tedavilerine devam edilen Mathias Ross ve Mauro Icardi dışındaki tüm futbolcular antrenmanda yer aldı. Mathias Ross ve Mauro Icardi günü fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı özel program dahilinde çalışarak geçirdi.