Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi.
Galatasaray'da transfer kararı! Sacha Boey, Lucas Torreira ve Victor Nelsson...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Cimbom'da bu sezon gösterdikleri performansla Avrupa devlerinin radarına giren Sacha Boey, Lucas Torreira ve Victor Nelsson'a devre arasında teklifler beklenirken; sarı-kırmızılılar bu konudaki kararını verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızı takımda gelenler kadar gidenler de konuşuldu ve birçok oyuncuyla yollar ayrılarak kaynak oluşturuldu.
Son olarak Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda kozlarını paylaşan Aslan, sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılarak taraftarlarını havaya soktu.