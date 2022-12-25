Galatasaray, yaz transfer döneminde birbirinden önemli futbolcularla kadrosunu güçlendirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Bomba Mauro Icardi iddiası! "O ülkede oynamak istiyor"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezona flaş transferler yaparak başlayan Galatasaray, ipi göğüsleyerek şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı-kırmızılı takım transferin son gününde PSG'den Mauro Icardi'yi renklerine bağlarken, Arjantinli oyuncu Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının yıldızı olmuştu. 29 yaşındaki futbolcu için flaş bir iddia ortaya atılırken, o ülkede forma giymek istediği iddia edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılı takım büyük bir yapılanmaya giderken, sezon başında Avrupa piyasasında da adından söz ettirdi.
Cimbom, transferin son gününde Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Mauro Icardi'yi renklerine bağladı.