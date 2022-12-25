Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılıların gollerini atan Batetimbi Gomis, mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE GOMIS'İN SÖZLERİ:

Galatasaray'da oynadığınız zaman eğer 2. sıradaysanız iyi değilsiniz demektir. Lider olduk. Yolumuz daha uzun.

Galatasaray'da oynamak iyi bir şans. Hak ettiğiniz bu şansı değerlendirmeniz gerekiyor. Benim için ikinci forvet olmak bir seçenek değil. Fırsat bulduğumda her zaman golleri atacağım. Bunun için çalışacağım.