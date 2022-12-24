Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray evinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Bafetimbi Gomis yolcu! İşte yapılan teklif
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekibe attığı gollerle adeta can simidi olan Gomis'e talip çıktı. Tecrübeli oyuncunun devre arasında takımdan ayrılabileceği ifade edildi. İşte Bafetimbi Gomis'e talip olan takım ve ayrılan bütçe... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Bafetimbi Gomis'in attığı golle turu geçen taraf oldu.
Mücadelenin 82. dakikasında ceza sahası içi sol tarafından Kerem Aktürkoğlu'nun yerden pasında arka direkte topu alan Gomis, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.