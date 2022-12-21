Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının Türkiye'ye gelmesi halinde bunu getirecek kulübün Galatasaray olacağını söyledi.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazanmak istediklerini ifade ederek, "Hedefimiz bu kupayı getirmek. Bütün projelerin hedefinde o büyük kupaları buraya getirmek var" dedi. Öte yandan başkan Özbek, transfer gündemine ilişkin de konuştu. İşte o sözler...
"Türk Sporunda Galatasaray" konulu söyleşiye katılan Özbek, bir öğrencinin "Borçsuz bir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kupasını getirebilir mi?" şeklindeki sorusuna "Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye'ye gelecekse bunun tek bir adresi var. Galatasaray hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur. Hedefimiz bu kupayı getirmek. Bütün projelerin hedefinde o büyük kupaları buraya getirmek var." diye cevap verdi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmalarının olduğunu ancak finansal durumun da önemli olduğunu belirtti.