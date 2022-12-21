Monako Prensliği tarafından düzenlenen 2022 Altın Ayak Şampiyonlar Ödül Töreni tamamlandı. Monte Carlo kentinde düzenlenen etkinlikte Türk futboluna damga vuran teknik direktör Fatih Terim, Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü alan ilk Türk teknik direktör oldu. İşte haberin detayları...

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, Monako Prensliği tarafından düzenlenen Golden Foot (Altın Ayak) ödül töreninde efsaneler arasına girdi.

Aktif futbol yaşamını sürdüren 28 yaş üstü oyunculara 2003'ten bu yana verilen ödülün 20'ncisi sahibini buldu. 2022 Altın Ayak Şampiyonlar Ödül Töreni'ne, Monte Carlo kentindeki Grimaldi Forum ev sahipliği yaptı.

Galatasaray'da bir UEFA Kupası ve 8 Süper Lig şampiyonluğu bulunan, A Milli Futbol Takımı'nı ise 2008'de Avrupa 3'üncülüğüne taşıyan Terim, Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü alan ilk Türk teknik direktör oldu.

2022 Altın Ayak Ödülü'nü ise Barcelona'nın Polonyalı santrforu Robert Lewandowski kazandı.

Öte yandan Terim ve onun gibi Altın Ayak Efsaneler listesine giren eski yıldız futbolcular Juan Sebastian Veron ile Emilio Butragueno'nun, tören öncesi ayak izleri alındı. 69 yaşındaki Terim'in ayak izi, Monako Prensliği'ndeki meşhur Şampiyonlar Yolu'nda yer alacak.

Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü alanlar arasında Pele, Diego Armando Maradona, Eusebio, George Best, Ferenc Puskas, Gerd Müller, Alfredo Di Stefano, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer, Eric Cantona, Zinedine Zidane, Paolo Maldini gibi isimler bulunuyor.

TERİM İLE VERON'DAN EĞLENCELİ GÖRÜNTÜLER

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, Fatih Terim'in sahnede olduğu sırada samimi bir görüntüsünü kaydetti. Görüntüde Fatih Terim ile efsane futbolcu Juan Sebastian Veron ikili diyalog içerisindeydi. Çetin bu paylaşıma "2 efsane sahnede eğleniyor." notu bıraktı.