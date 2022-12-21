Galatasaray - Keçiörengücü maçı merakla bekleniyor. 5. tur müsabakasında Galatasaray, TFF 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Galatasaray'da Icardi ve Yunus Akgün sakatlıkları sebebiyle maçta süre alamayacak. Müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı canlı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray - Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Galatasaray, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Keçiörengücü maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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