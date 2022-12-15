Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, basın mensuplarının karşısına çıktı. İşte Kerem'in sözleri...
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan transfer sözleri! "Hedeflerim var"
Galatasaray'a geldiği günden bu yana üstüne koyarak giden ve başarılı bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların kamp yaptığı Antalya'da basın mensuplarının karşısına geçen genç oyuncu, transferine ilişkin de konuştu. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
"SORUMLULUK İSTEDİM"
Bu zamana kadar böyle bir sorumluluk almak istedim, verildi verilmedi, bazen yaptım bazen yapamadım. Genellikle sorumlulukların altından kalktım. Benden önce Selçuk, Arda, Burak, Ömer ağabeyler bu görevi yapmıştır. Onlardan ne öğrenip gördüysem ben de aynı şekilde göstereceğim.
Verimli bir kamp dönemi geçirdik. Hazırlık maçların sonuçları aldatıcı olmasın. Lazio maçı oyun olarak istediğimiz şekilde sonuçlandı. Sonuç anlamında bazen istediğimiz şeyler çıkmıyor. Çok eksiğimiz var. Daha yeni yeni kadro olarak toparlandık. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece, Dünya Kupası'ndaki sonraki dönem çok güzel olacaktır. Ligi çok iyi kapatmıştık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.