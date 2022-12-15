Galatasaray'ın bir süredir Ligue 1'de forma giyen yıldız oyuncuyu takip ettiği ortaya çıktı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan kritik görüşme! Branco van den Boomen...
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız isim için sürpriz bir şekilde görüşme kararı aldı. Okan Buruk ve teknik heyetin olumlu rapor verdiği orta saha oyuncusu için görüşme tarihi ortaya çıktı. İşte son detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'ın bir süredir Ligue 1'de forma giyen yıldız oyuncuyu takip ettiği ortaya çıktı.
İşte beklenmedik gelişmenin tüm detayları...
Hollandalı yıldızın maçlarını canlı olarak izleyen Sarı Kırmızılılar, yarın oynanacak hazırlık maçı öncesinde bir transfer görüşmesi yapmayı planlıyor.