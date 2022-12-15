Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Moussa Dembele'nin istediği maaş ortaya çıktı! Fransız basını açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte kadrosunu güçlendirmek ve hedefini gerçekleştirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk listesini yönetime iletirken, Lyon'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Moussa Dembele için temaslar sürüyor. Fransız basını, Lyon'un bonservis beklentisini ve oyuncunun istediği maaşı yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızı takımda gelenler kadar gidenler de konuşuldu ve birçok oyuncuyla yollar ayrılarak kaynak oluşturuldu.
Son olarak Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda kozlarını paylaşan Aslan, sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılarak taraftarlarını havaya soktu.