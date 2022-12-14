Barcelona'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden biri olan Inaki Pena ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Inaki Pena için karar verildi! Barcelona...
Geçen sezon Muslera'nın yokluğunda kiralık olarak kadroya katılan Inaki Pena'nın geleceği konusunda Barcelona kararını verdi. Katalan ekibi, Pena'nın sözleşmesini 2025 ya da 2026 yılına kadar uzatma kararı aldı.
Galatasaray bir dönem kiralık olarak forma giyen Pena'yı yeniden gündemine almıştı.
Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarında şans bulan Okan Kocuk bekleneni veremedi.