Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yeni stoper Premier Lig'den! Aslan aradığı ismi buldu
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip, devre arasında önemli hamleler yaparak hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmanın peşinde. Özellikle Dünya Kupası arasında girişimleri hızlandıran yönetim, stoper hattı için aradığı ismi Premier Lig'de buldu. İşte detaylar...
Teknik direktör Okan Buruk, devre arasında yapılacak takviyelerle şampiyonluğa ulaşacağına inanıyor.
Mathias Ross Jensen, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Ofspor maçında sakatlık yaşamıştı.