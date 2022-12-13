Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, Mathias Ross'un sakatlanması, Victor Nelsson'un birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekmesi üzerine yerli bir isimle savunma hattını güçlendirme kararı aldı.
Galatasaray’dan Cenk Özkaçar hamlesi! Gözden çıkarılan rakam belli oldu
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar, Ross'un sakatlığı Nelsson'a gelen teklifler nedeniyle stoper hattına takviye yapmak için harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Cimbom, Valencia'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Lyon'da bulunan Cenk Özkaçar için harekete geçti. İşte transfer gelişmesinin detayları… (GS spor haberi)
İlk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a talip olan Aslan, Samet'in yüksek maliyeti nedeniyle Cenk Özkaçar için de bonservisini elinde tutan Lyon ile temasa geçme kararı aldı.
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, 22 yaşındaki genç oyuncuyu satın almak için 2.5 milyon euro civarı bir rakam belirlediği öğrenildi.