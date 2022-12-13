Galatasaray’dan Cenk Özkaçar hamlesi! Gözden çıkarılan rakam belli oldu

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar, Ross'un sakatlığı Nelsson'a gelen teklifler nedeniyle stoper hattına takviye yapmak için harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Cimbom, Valencia'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Lyon'da bulunan Cenk Özkaçar için harekete geçti. İşte transfer gelişmesinin detayları… (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 06:40