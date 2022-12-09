Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuştu
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, "Galatasaray'ın mali yapısı itibarıyla bu harcamayı nasıl yapacak sorusu gündeme geldi. Proje finansmanının nasıl yapılacağı titiz bir projeyle yapıldı. Erden Timur kardeşim burada finansman ve proje açısından büyük destek veriyor. Daha önce genel kurul üyelerine söz verdiğimiz şekilde takibi ve yapılacak açık ihaleler açısından hayata geçecektir. " dedi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 09.12.2022- 11:55 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022- 12:04
İŞTE ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI
"Mediciyeköy'deki binamızın işbirliği için Nevita ile yaptığımız anlaşmayı duyurmak için buradayız. İlk günden beri öncelikli amacımız mali açıdan güçlü, sürdürebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir kulüp haline getirmek. Bunun için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu çalışmalardan birisi de Mecidiyeköy'deki arazimizin geliştirilerek değerlendirilmesi. Bu değerlendirmeyle birlikte kulübümüz üstünde ağır bir yük olan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmanın ilk adımını atacağız. Florya ve Kemerburgaz projelerimizin hızlanması açısından da Mecidiyeköy projemiz büyük önem arz ediyor."
"PROJENİN ADI LEO"
"Projemizin adı Leo! Galatasarayımız'a yakışan aslan gibi bir proje olacak. Tüm Galatasaraylılar, buna bir yatırım fırsatı olarak baksın."
"KESİN RAKAM SÖYLEYEMİYORUZ"
"Yatırım miktarı takribi 100-150 milyon TL arasında değişiyor. Günlük fiyatlar hızla değişiyor. O yüzden kesin rakam söyleyemiyoruz. Burası çok güzel, çok önemli bir rezidans olacak. Dolayısıyla onun hak ettiği bir harcama şeklinde olacağız. Gerek dekorasyonu, gerek işletme sistemiyle. Herkesin tercih edeceği, herkes için yatırım fırsatı olacak bir gayrimenkul olacak."
"EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"
"Galatasaray'ın mali yapısı itibarıyla bu harcamayı nasıl yapacak sorusu gündeme geldi. Proje finansmanının nasıl yapılacağı titiz bir projeyle yapıldı. Erden Timur kardeşim burada finansman ve proje açısından büyük destek veriyor. Daha önce genel kurul üyelerine söz verdiğimiz şekilde takibi ve yapılacak açık ihaleler açısından hayata geçecektir. Herhangi bir gecikme söz konusu değildir. Kimse merak etmesin. En kısa sürede projeyi hayata geçireceğiz."
BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI
"Galatasaray'ın finansal yapısını güçlendirmek, Bankalar Birliği anlaşmasındaki kredi borcumuzun bir kısmının ödenmesi açısından büyük fayda sağlayacaktır bu proje."
Nevita CEO'su Faruk Akbal: "En az 1 milyar TL değerinde sermaye girişi ön görülüyor. Sadece konut kısmı bu. Ticari alanlar da var. Çeşitli getiri sağlayacak alanlar da var. Konut kısmıyla ilgili minimum 1 milyar TL, yabancı yatırımcılardan gelecektir."