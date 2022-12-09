Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuştu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, "Galatasaray'ın mali yapısı itibarıyla bu harcamayı nasıl yapacak sorusu gündeme geldi. Proje finansmanının nasıl yapılacağı titiz bir projeyle yapıldı. Erden Timur kardeşim burada finansman ve proje açısından büyük destek veriyor. Daha önce genel kurul üyelerine söz verdiğimiz şekilde takibi ve yapılacak açık ihaleler açısından hayata geçecektir. " dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2022- 11:55 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022- 12:04