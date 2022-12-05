TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan Olivier Giroud bombası! Sezon sonunda…

Galatasaray transfer haberi: Sezon başında Icardi'yi 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın bonservisini almak istese de bu pek mümkün görünmüyor. Fransız devi PSG, Arjantinli yıldız için 25 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. Bunun üzerine harekete geçen Galatasaray, gelecek sezon için Milan'la sözleşmesi sona erecek olan Olivier Giroud'u gündemine aldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2022- 09:39 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022- 09:39