Galatasaray'da Yunus Akgün krizi! Serbest kalma bedeli...

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan ve yeni sözleşme için henüz olumlu bir anlaşma sağlanamayan Yunus Akgün konusunda flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-kırmızlılar, genç futbolcuya serbest kalma maddesi koydurmak istediği için anlaşmada pürüz çıktı. | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2022- 06:40