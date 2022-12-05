Resmi imzaların ise sözleşmede yer alacak bir madde nedeniyle geciktiği öğrenildi.
Galatasaray'da Yunus Akgün krizi! Serbest kalma bedeli...
Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan ve yeni sözleşme için henüz olumlu bir anlaşma sağlanamayan Yunus Akgün konusunda flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-kırmızlılar, genç futbolcuya serbest kalma maddesi koydurmak istediği için anlaşmada pürüz çıktı. | GS SPOR HABERLERİ
Resmi imzaların ise sözleşmede yer alacak bir madde nedeniyle geciktiği öğrenildi.
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Galatasaray Yunus Akgün'ün sözleşmesine serbest kalma maddesi koymak istiyor.
Sarı- Kırmızılılar bu rakamın 16 milyon Euro olmasını istiyor.