TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira Galatasaray'a veda ediyor! Menajeri resmen açıkladı

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda ortaya koyduğu başarılı oyunla taraftarların takdirini toplayan yıldız oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Torreira'nın menajeri, 26 yaşındaki orta sahayla ilgili ayrılık kararını resmen açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)