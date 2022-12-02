Galatasaray'da sol bek transferinde 4 aday! İşte hedefteki isimler

Galatasaray transfer haberi: Bu sezon Okan Buruk yönetiminde gözünü şampiyonluğa diken sarı-kırmızılılar, devre arasında performansı beğenilmeyen Patrick van Aanholt'la yollarını ayırıp sol bek bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Aslan'ın sol bek bölgesi için hedefindeki isimler de belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2022- 09:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022- 09:43