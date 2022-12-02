Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray'da sol bek transferinde 4 aday! İşte hedefteki isimler
Galatasaray transfer haberi: Bu sezon Okan Buruk yönetiminde gözünü şampiyonluğa diken sarı-kırmızılılar, devre arasında performansı beğenilmeyen Patrick van Aanholt'la yollarını ayırıp sol bek bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Aslan'ın sol bek bölgesi için hedefindeki isimler de belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Cimbom, Okan Buruk yönetiminde bu sezon şampiyonluğu hedefliyor.
Sarı-kırmızılılar, devre arasında eksik bölgelerini tamamlamak istiyor.