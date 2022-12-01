İlkay Gündoğan transferinde Galatasaray'a 'dev' engel!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı İlkay Gündoğan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda Manchester City ile kontratı sona erecek olan Alman yıldız, sarı kırmızılıların radarına girmişti. Ancak transferde Cimbom'a 'dev' bir engel çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)