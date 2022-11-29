Galatasaray 'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor.
Galatasaray'da Okan Buruk'tan köklü değişiklik! Forvet hattına 2 transfer birden
Galatasaray transfer haberi: Bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar başladı. Teknik patron Buruk'un raporları doğrultusunda harekete geçen yönetim, 2 önemli ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isimler... (GS spor haberi)
Seferovic ve Gomis ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, ocak ayında bir golcü transferi gerçekleştirmeyi planlarken Icardi'nin bonservisinin alınması zorlaşınca temmuz ayı için de hedefini belirledi.